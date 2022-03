Le N02, c’est quoi?

L’air que nous respirons est composé à 78 % d’azote. Ce dernier, lorsqu’il est soumis à de très hautes températures – sous l’effet par exemple d’une combustion (moteur de véhicule, chauffage domestique, production énergétique…) –, produit du monoxyde d’azote (NO). En présence d’oxygène, le NO devient du dioxyde d’azote (NO2). Le NO2 est assez persistant alors que le NO disparaît assez rapidement. Polluant gazeux, le dioxyde d’azote n’est pas facilement soluble dans l’eau : la pluie ne le « rabat » que très peu au sol et ne l’élimine que dans une faible mesure. Vu qu’il est produit par la combustion, le NO2 est considéré comme un excellent marqueur de la pollution due au trafic routier.