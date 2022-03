Dans la roue de Phil: «L’édition 2007 est la seule que j’aurais pu gagner»

J’ai rarement loupé Milan-Sanremo à la télévision que je regardais avec mes parents. J’écoutais Rodrigo Beenkens nous expliquer les capi, l’histoire de la course, ce qui était nécessaire car c’était long à regarder ! Puis, parfois, Eddy Merckx venait comme consultant, c’était intéressant vu le palmarès de notre Eddy sur cette course ! La première image qui me vient à l’esprit, c’est celle d’Andreï Tchmil. On se souvient de la victoire mais moi, ce qui m’avait frappé, c’est la tactique de Lotto qui avait parfaitement fonctionné. Jo Planckaert avait joué au lanceur avant de se relever. Il y a eu un trou, une légère hésitation derrière mais il était trop tard. Malin, Tchmil est parti à la célèbre fontaine, ce fut une bien belle victoire.