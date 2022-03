Nucléaire: des contacts ont été pris avec Engie pour une prolongation

Tinne Van der Straeten a de son côté insisté sur l’indépendance énergétique. « Nous importons de Russie 30 % de notre pétrole, 25 % de l’uranium et jusqu’à 6 % du gaz naturel (…) Nous réduirons structurellement les factures énergétiques grâce à davantage d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie. Et c’est ce qui fera mal à Poutine. Nous n’allons pas donner un chèque en blanc à Engie », a-t-elle assuré.

Dans sa réponse, le Premier ministre Alexander De Croo a rappelé que le débat était bien plus large que la simple question de la sortie du nucléaire, indiquant que la décision sera prise sur des « faits » et « sur base de rapports mis à disposition depuis hier ».

Le plan A, qui repose sur la sortie complète du nucléaire en 2025 grâce à de nouvelles centrales au gaz, semble avoir du plomb dans l’aile depuis l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe. Le plan B, qui prévoit la prolongation des deux réacteurs nucléaires les moins anciens (Doel 4 et Tihange 3) au-delà de 2025, tient désormais la corde. Selon une note politique discutée en intercabinets, et qui a fuité dans la presse mercredi, la prolongation de Doel 4 et/ou Tihange 3 jusqu’au 31 décembre 2035 est bien sur la table, couplée à un vaste plan de 8 milliards d’euros pour accélérer la transition énergétique.

Dans l’opposition, on a salué le fait que la prolongation du nucléaire soit sur la table et regretté une décision jugée tardive. Georges Dallemage (Les Engagés) a dit craindre que le gouvernement ne « danse comme Engie siffle ». François De Smet (DéFI) a de son côté proposé une prolongation du nucléaire de 20 ans, et non de dix.