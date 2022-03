Prix de l'énergie - La CSC demande une intervention pour tous les moyens de transport vers le travail

La CSC pointe que plus de 65% des déplacements domicile-travail se font encore en voiture. L'augmentation des prix des carburants impacte dès lors en premier lieu les travailleurs et travailleuses "qui ont besoin de leur voiture pour effectuer de longs trajets entre leur domicile et leur lieu de travail et/ou qui doivent effectuer de nombreux déplacements de service".

Le gel tarifaire de la SNCB doit également être structurel, pour éviter une hausse encore plus forte en automne, appelle la CSC. Celle-ci demande aussi aux autorités régionales et fédéral de stimuler les alternatives à la voiture de société, en rendant les transports en commun et le vélo plus accessibles. Il faudrait imposer la proposition d'un budget mobilité aux personnes qui ont droit à une voiture de société. L'indemnité de télétravail devrait enfin suivre "l'évolution des prix de l'énergie, de l'eau et des télécommunications", juge le syndicat.