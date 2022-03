Maserati aura une gamme électrique complète dès 2025

La marque promet une GranTurismo électrique de 1.200 chevaux, avec le 0 à 100 kilomètres/heures en 2 secondes et une vitesse de pointe de 300 km/h, du niveau des Rimac ou des Tesla les plus exclusives.

Le SUV Levante, qui représente 59% des ventes de Maserati, ainsi que la berline Quattroporte et la supercar MC20, auront droit à leur version à batterie avant 2025, et la marque sera 100% électrique en 2030. L'autonomie des batteries, fournie par différents équipementiers, doit encore être précisée.

La berline d'entrée de gamme, la Ghibli, disparaîtra du catalogue, confirmant l'électrification et la montée en gamme de la marque voulue par son propriétaire Stellantis.

Après quelques années de passage à vide, Maserati a retrouvé les bénéfices en 2021 avec plus de 24.000 ventes et 5,1% de marge opérationnelle, et vise désormais "plus de 15% de marge" à moyen terme, a indiqué fin février le patron de Stellantis Carlos Tavares.

Ces versions électriques devraient permettre à Maserati d'accélérer sur les marchés où les moteurs à essence sont les plus taxés, en Scandinavie, en France ou aux Pays-Bas, mais aussi aux Etats-unis et en Chine, ses deux principaux marchés.