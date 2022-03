Eric-Emmanuel Schmitt, Valérie Cohen, Nathalie Nottet... Les Livres du Soir en bref

Qu’importe la couleur du ciel *

Valérie Cohen

Un point à l’endroit : les liens familiaux sont bien plus que ceux du sang et devraient refléter, jusque dans l’arbre généalogique, une histoire à la fois intime et collective. Un point à l’envers : il suffit d’un test ADN pour mettre au jour des secrets qu’il aurait mieux valu laisser enfouis. Les protagonistes tricotent et détricotent, surjouent une partition complexe pour ne pas être dépassés par celle-ci. C’est assez brouillon. (P. MY)

Flammarion, 300 p., 21 €, ebook 14,99 €

Le premier accroc **

Nathalie Nottet