Réfugiés ukrainiens: quelles aides reçoivent-ils en Belgique?

La ministre de l’Intégration sociale Karine Lalieux a tenu jeudi à mettre les choses au point, et à rappeler la loi, autour de l’aide sociale qui doit être apportée aux personnes ayant fui la guerre en Ukraine et ayant obtenu la protection temporaire en Belgique. « Je compte bien faire respecter la Constitution et les lois », indique la ministre socialiste lors d’un point presse virtuel. Et ces lois, elles disent clairement que pour une personne en séjour légal limité de plus de 3 mois (c’est le cas des personnes sous « protection temporaire », statut inédit jusqu’ici), c’est aux CPAS à déterminer la forme d’aide sociale à lui apporter, affirme-t-elle.

« Cette aide sociale peut être multiforme (pas seulement financière), c’est d’ailleurs vrai pour tout le monde. (…) Il ne revient pas au fédéral de fixer le niveau et le type d’aide ». Ce travail est fait par les CPAS via l’enquête sociale, qui établit les ressources du demandeur d’aide, ses besoins, son logement, sa situation précise. Et cela peut aboutir, en fonction de tous ces éléments, à l’octroi d’un équivalent de revenu d’intégration sociale (d’un montant variable, il y a plusieurs tranches). Mais dans tous les cas « cet octroi n’est pas un choix politique, c’est l’application de la législation existante », met au point Karine Lalieux.