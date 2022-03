La Juventus se trouve à la croisée des chemins (vidéo)

Véritable référence en Europe lors de la dernière décennie, la Juventus reste sur plusieurs saisons difficiles, en atteste leur rendement en Ligue des champions et en Série A.

Une claque. C’est ce qu’ont reçu joueurs et supporters ce mercredi soir suite à l’élimination de la Juve en huitième de finale de la Ligue des champions, sèchement battu 0-3 à domicile par Villareal. Là où cette défaite pose problème, c’est qu’elle se répète saison après saison. Si elle arrive jusqu’en quart de finale en 2019, sorti par le très grand Ajax Amsterdam de Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt, elle ne connaît depuis que des déconvenues embarrassantes. En 2020, la « Vieille Dame » est éliminée de la compétition par Lyon, suivi de Porto en 2021, et donc Villareal cette année. Trois saisons que le club italien est évincé de la LDC en huitième de finale, le signe d’une équipe en perte de vitesse.

Finalistes en 2015 et en 2017, les Bianconneri figuraient dans le top 5 des meilleurs clubs d’Europe il n’y a pas encore si longtemps. Sous les ordres de Massimiliano Allegri, le club a presque tout gagné entre 2014 et 2019, seul la coupe aux grandes oreilles manque au palmarès. Sur la scène nationale, les Turinois étaient intraitables. En juillet 2020, ils décrochent leur 9ème scudetto d’affilée sous le management de Maurizio Sarri, un record dans les 5 grands championnats européens. Malgré ce nouveau trophée, les indicateurs sont nombreux quant à la perte de puissance du club italien, éliminé face à Lyon en LDC et vainqueur de la Série A avec un seul point d’avance sur l’Inter Milan. Une situation suffisante pour virer l’entraîneur, c’est l’ancien milieu de terrain, Andrea Pirlo qui le remplace.