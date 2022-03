Plus de 2.100 personnes tuées à Marioupol depuis le début de la guerre

Marioupol est-elle destinée à la totale destruction à l’image de Grozny, en Tchétchénie il y a plus de deux décennies, ou d’Alep-Est, en Syrie, entre 2012 et 2016 ? Tout se passe en tout cas comme si le sort de cette ville de quelque 400.000 habitants était déjà scellé. Pour le pire.

La bombe qui a visé et détruit le Théâtre d’art dramatique mercredi en fin de journée a réveillé les consciences : des centaines, jusqu’à un millier peut-être, d’habitants y avaient trouvé refuge, mais le nombre de victimes restait ce 17 mars incertain. Car les sources d’information manquent. A l’exception d’une équipe d’Associated Press (AP), la presse étrangère n’est pas présente dans cette ville ukrainienne méridionale.

Et les accusations croisées de fuser : « effroyable tragédie », « génocide de notre peuple » pour Vadym Boïchenko, le maire de la cité, il s’agirait au contraire pour le camp russe d’une sinistre mise en scène du « Bataillon Azov », des ultranationalistes ukrainiens d’obédience néonazie qui auraient déjà quelques jours plus tôt orchestré le bombardement d’une maternité dans la même localité.

La présence de centaines – voire bien plus – de combattants ukrainiens extrémistes dans la ville encerclée exacerbe sans nul doute les passions. Et la situation géographique de ce port situé sur les côtes de la mer d’Azov qui relient le Donbass et la Crimée attise les convoitises. Mais la partie russe ne peut nier que les souffrances infligées aux habitants de la ville – privés d’eau, de nourriture, de chauffage et d’électricité – soulèvent le cœur.

Lisons ce qu’en disaient hier les reporters de l’AP : « La mort est partout. Les autorités locales ont dénombré plus de 2.500 morts pendant le siège, mais de nombreux corps ne peuvent être comptés en raison des bombardements incessants. Ils ont dit aux familles de laisser leurs morts dehors dans les rues car il est trop dangereux d’organiser des funérailles. La plupart des décès documentés par l’AP concernaient des enfants et des mères, malgré les affirmations de la Russie selon lesquelles les civils n’ont pas été attaqués. »

La Cour internationale de justice (CIJ), plus haut tribunal de l’ONU, a certes ordonné ce 16 mars à la Russie de suspendre immédiatement ses opérations militaires en Ukraine, mais, à Moscou, Vladimir Poutine n’en a cure. Pas plus qu’il n’a été impressionné par la visite du procureur de la Cour pénale internationale en Ukraine le 16 mars. Pour lui, ce n’est pas une guerre, mais juste « une opération militaire spéciale » contre « le régime pronazi de Kiev » qui procède à un « génocide » contre les russophones du Donbass.

Les méthodes militaires les plus viles et la propagande la plus caricaturale semblent donc permises dans l’esprit du pensionnaire du Kremlin pour justifier l’invasion d’un pays souverain dont il ne tolère en réalité pas l’existence. S’il entend, comme tout l’indique, n’arrêter son offensive que lorsque les Ukrainiens, soumis, accepteront l’humiliant statut de vassal, la région risque de ne pas connaître la paix avant longtemps.