Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 est parvenu à se maintenir au-dessus des 4.100 points

Solvay (94,78) gagnait de justesse 0,47% en compagnie de arGEN-X (271,40) et Galapagos (57,05), positives de 0,59% et 1,17%.

AB InBev (53,97) et Ageas (45,21) cédaient 0,09% et 0,57% alors que KBC (67,84) ajoutait 1,25% aux 7% engrangés la veille.

Elia (131,30) et Aperam (43,47) s'appréciaient de 1,31% et 0,53%, Umicore (37,79) et Sofina (365,40) gagnant 0,21% et 1,11% tandis que Melexis (81,95) perdait 1,09%.

Proximus (17,19) et Telenet (30,44) valaient 1,09% et 0,33% de moins que la veille, Orange Belgium (19,08) gagnant par ailleurs 2,03% tandis que Bpost (6,14) perdait 2,85%.

D'Ieteren (132,40) et Van de Velde (37,20) étaient en hausse de 2,5%, Azelis (20,52) rebondissant de 4,9% tandis que Econocom (3,79) et Deceuninck (2,76) gagnaient 2,7% et 3%.

Ontex (7,09) et Picanol (64,40) abandonnaient par contre 2,5% et 2,1%, Kinepolis (58,60) et Solvac (105,00) perdant 1% et 3,2%.

Advicenne (6,08) et Celyad (2,15) étaient enfin positives de 5,2% et 2,9%, Fagron (15,76) et Mithra (14,68) reculant de 1,7% et 1,3%, Nyxoah (17,28) et DMS (0,17) de 2,5% et 2,8%.