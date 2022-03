Ces produits qui risquent d’augmenter ou de manquer dans les magasins

D’ici quelques semaines, les conséquences de la guerre en Ukraine, couplées à celles préexistantes la crise sanitaire, se feront nettement ressentir par les consommateurs dans les supermarchés. Hausse de prix et pénuries de certains produits alimentaires sont à nos portes, annonce Silvie Vanhout, responsable de la Gondola Academy, qui forme depuis 10 ans des spécialistes de la vente et du marketing actifs dans la distribution et dans la production de biens de consommation à haute rotation (FMCG).

Les produits plus chers

C’est inévitable, selon Silvie Vanhout rejoignant d’autres observateurs : le ticket de caisse va gonfler à panier inchangé. « Nous allons atteindre une hausse des prix 5 à 10 % pour l’ensemble de l’année. Pour les produits touchés par les plus fortes hausses tarifaires et par les pénuries de matières premières, comme le blé et le tournesol, cela grimpera +15, voire +20 %. Le haut de la fourchette sera certainement atteint si nous connaissons un nouvel été catastrophique pour l’agriculture. »