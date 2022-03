IAG prête 100 M d'euros à Air Europa ouvrant la voie à une prise de participation

IAG, maison mère d'Iberia et de British Airways, "est parvenue à un accord" pour un "prêt garanti de 100 millions d'euros sur sept ans" à la société espagnole Globalia, propriétaire d'Air Europa, a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Depuis que nous avons commencé les négociations, le monde a changé", mais "nous restons convaincus de l'importance stratégique de cet accord pour le développement et la compétitivité du hub de Madrid", ajoute-t-il.

IAG avait annoncé un projet de rachat d'Air Europa en 2019 pour un milliard d'euros, afin de se renforcer dans les liaisons vers le continent américain et faire de Madrid l'un des principaux hubs européens.

En échange de ce prêt, IAG s'assure une "période d'exclusivité d'un an" pour faire aboutir les discussions avec Globalia. Le groupe pourra également "égaler toute offre" reçue de la part d'un tiers par Air Europa "pendant les trois prochaines années".

IAG, qui contrôle aussi la compagnie irlandaise Aer Lingus, est le troisième groupe aérien en Europe derrière Ryanair et Lufthansa. Air Europa est quant à elle la troisième compagnie ayant la plus forte présence en Espagne, après IAG et Ryanair.