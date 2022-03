Thiam absente des Mondiaux, Vidts va-t-elle danser?

Les athlètes belges aiment voyager en groupe ces derniers temps. Après être partis, l’an dernier, à 30 à l’Euro indoor de Torun et à 29 aux JO de Tokyo, ils seront encore 22, ce week-end, à Belgrade pour les Mondiaux en salle. Un chiffre qui ne manque pas d’impressionner quand on le compare avec celui d’autres pays bien plus importants comme le Brésil (20 athlètes), la République tchèque (15), la Jamaïque (16), l’Ethiopie (14), la France (11), l’Allemagne (20) ou le Kenya (10). Même la Serbie, qui joue à domicile, n’a délégué que 15 représentants.