Comment Emmanuel Macron veut faire face «au retour du tragique dans l’histoire»

En 2017, on avait longuement reproché au jeune candidat centriste son absence de programme. Cinq ans plus tard, au (presque) terme d’une campagne bouleversée par une actualité dramatique, le projet d’Emmanuel Macron se faisait cruellement attendre. A moins d’un mois de l’élection présidentielle et à trois mois des législatives, le président-candidat a détaillé pendant plus d’une heure et demie ce jeudi aux Docks d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) un plan ancré dans la gestion du « retour du tragique dans l’histoire ». Face au candidat optimiste de 2017 qui se voyait comme « le Prozac de la France », le président de 2022, année qui marque le retour de la guerre sur le continent européen, apparaissait nettement plus grave. Covid, mouvement des gilets jaunes, manifestions contre la réforme des retraites, invasion de l’Ukraine par la Russie… : le programme d’Emmanuel Macron s’est « nourri des crises que nous avons traversées durant ces cinq années et qui n’étaient pas prévues […].