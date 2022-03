Stefan Knezevic (SC Charleroi): «Je suis bien plus calme qu’avant»

Avec 2501 minutes disputées, Stefan Knezevic est l’un des Carolos les plus réguliers de la saison. D’ailleurs, seul Joris Kayembe (2713) a joué plus que le Serbo-Suisse. Après avoir connu quelques pépins physiques, le patron de la défense, qui « rêve toujours de la sélection nationale », retrouve ses meilleures sensations. Et confirme plus que jamais que le Sporting a eu raison d’aller le chercher en Suisse pour (bien) moins d’un million d’euros.

Stefan, êtes-vous de retour à votre meilleur niveau désormais ?