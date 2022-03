Le MR demande la prolongation de réacteurs nucléaires supplémentaires, Ecolo dit non

Tout porte à croire que les écologistes accepteront ce vendredi la prolongation de deux centrales nucléaires, moyennant la mise en œuvre d’un plan de transition énergétique très ambitieux. On pourrait croire que tous les éléments d’un accord sont réunis, puisque les verts font une concession majeure, et que les autres partis peuvent accepter sans trop de résistance ce plan de transition. Mais c’est sans compter sur le MR. Ce jeudi, le président des libéraux francophones, Georges-Louis Bouchez a fait connaître ses exigences. Il a appelé les écolos à accepter la prolongation de plus de deux centrales. « Les écologistes doivent faire tomber leur dernier tabou. Ils doivent accepter que l’on mesure les capacités dont nous avons besoin jusqu’en 2035, de vérifier la sécurité des centrales et de les prolonger si l’on en a besoin plutôt que de construire de nouvelles centrales au gaz, qui émettent du CO2. Les écologistes doivent aussi arrêter de monnayer leur accord pour la prolongation de deux centrales contre un catalogue écologiste sur le renouvelable. »

Si les bleus maintiennent cette position, la perspective d’un accord nucléaire ce vendredi semble compromise, les écologistes refusant d’accepter la prolongation de plus de deux centrales. Jean-Marc Nollet l’a d’ailleurs expliqué jeudi soir sur le plateau de « Jeudi en prime » sur la RTBF. « Pour la période de transition de dix ans qui s’ouvre, les paramètres ont changé, c’est vrai », a expliqué le coprésident d’Ecolo, qui a reconnu que le choix du gaz comme énergie de transition n’était plus le plus approprié. Prolongation du nucléaire, donc, « mais c’est clair, c’est évident, et c’est une de nos conditions : c’est deux réacteurs maximum. Pourquoi ? Parce qu’au-delà de deux réacteurs, vous risquez d’empêcher la transition vers le renouvelable. » Quant aux négociations avec Engie, Jean-Marc Nollet a ajouté que la prolongation de deux réacteurs n’était « pas un chèque en blanc ». « Il n’est pas question que l’Etat paye la facture du passif nucléaire – les déchets et le démantèlement. Engie en reste à 100 % responsable. »