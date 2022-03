Milan-Sanremo: deux favoris, deux préparations différentes

La question semble aussi sempiternelle que la Via Roma est interminable pour un homme seul avec la meute des sprinters dans son souffle. Quelle est la meilleure course pour préparer Milan-Sanremo ? La préparation la plus fine pour accrocher la Classicissima ? Tirreno-Adriatico ou Paris-Nice ? Le trident comme Tadej Pogacar ou l’épreuve français disputée par Wout van Aert, soit les deux grands favoris du premier Monument de la saison. Après l’outrageuse domination de la course de sept jours italienne (dix sur dix jusqu’en 2011), la tendance a depuis infléchi sa courbe et peine à proposer une vérité à graver dans l’or du trophée qui sera décerné à Sanremo. Exception faite de 2020 chamboulée par le Covid, la Course au Soleil mène désormais cinq à quatre depuis que Jasper Stuyven a accroché sa Primavera, l’année dernière.