Diables rouges: deux joueurs de l’Union devraient être sélectionnés

Le coach national l’a annoncé, il ne convoquera pas les joueurs comptant plus de cinquante caps. De nombreuses places sont dès lors à prendre et deux d’entre elles pourraient l’être par des joueurs de l’Union. À en croire Felice Mazzù, le T1 saint-gillois, son attaquant et son défenseur gaucher ont toutes leurs chances d’être appelés. « En ce qui concerne Dante, je sais que Martinez ne tiendra pas compte de ce qui s’est passé à Charleroi (NDLR : Vanzeir avait asséné un coup de poing au visage d’Ozornwafor et avait pris cinq matches de suspension ferme). Cela ne fera pas pencher la balance d’un côté ou de l’autre. Dante s’entraîne avec le groupe et complète avec des séances en individuel. Il est bien et souriant. On attend impatiemment la fin de sa suspension », a expliqué le coach en conférence de presse d’avant-match face à Ostende ce jeudi. « Concernant Siebe, il a été présélectionné. Il n’y a pas énormément de choix au poste de défenseur central gauche. D’autant que Vanheusden s’est blessé. Il peut faire partie des trois ou quatre sélectionnés avec Theate et Cobbaut. »

Le tacticien unioniste déplorait en revanche la non-sélection de Casper Nielsen avec le Danemark. « Cela le touche personnellement mais il ne le montre pas. Car c’est vraiment un guerrier, quelqu’un avec un moral d’acier. Je l’ai vu s’entraîner comme d’habitude, sans retenue. Par contre, personnellement, je suis très déçu. Quand vous êtes en tête du championnat belge, que vous faites parties des trois meilleurs 6 de la série, voire que vous êtes le meilleur, c’est dommage de ne pas être repris. Il l’aurait vraiment mérité et il aurait certainement été très utile à cette sélection danoise. Mais l’histoire n’est pas finie. Il y a encore des matches en juin… »