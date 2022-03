Union Saint-Gilloise: Nieuwkoop, lui, sait comment gagner un titre

La donne est simple : une victoire face aux Côtiers assurera à l’Union le titre, tout honorifique soit-il, de meilleure équipe du championnat sur les 34 premières journées. Mais les Saint-Gillois le savent, la route sera encore longue et les Champions’ Playoffs parsemés d’embûches. Il n’empêche, ils débuteraient ceux-ci dans les meilleures conditions et auraient toutes les cartes en main pour réaliser l’exploit retentissant d’aller chercher le douzième titre de leur histoire. On n’y est certes pas encore. Mais certains joueurs saint-gillois ne diraient pas non à l’idée d’inscrire une deuxième ligne sur leur CV. C’est le cas de Bart Nieuwkoop qui est un des trois Unionistes à déjà avoir décroché les lauriers nationaux précédemment dans leur carrière.