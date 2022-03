Deltacron et combicron: que faut-il craindre des variants hybrides du coronavirus?

Plusieurs (rares) cas de deltacron ont été documentés, tandis que la Flandre et Israël ont détecté quelques combicron. Issus de co-infections, ces variants hybrides sont moins à même de se répliquer et restent minoritaires.

Les lignées de coronavirus continuent de s’étendre avec, aux côtés des enfants naturels, des bâtards. Plusieurs cas de « deltacron » (un mot-valise pour désigner l’union de delta et d’omicron, un peu comme le cronut est moitié croissant, moitié donut) ont ainsi été documentés en France, en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas. L’OMS a déclaré avoir pris connaissance de cette recombinaison, qui était « à prévoir ». Si on redoute le cocktail explosif de la contagiosité d’omicron et de la virulence de delta, rien ne permet de l’affirmer pour l’heure. Surtout, ce virus Frankenstein reste rare.