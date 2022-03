Felice Mazzù se souvient: «L’Union en Europe? Je n’étais même pas né»

En cas de victoire contre Ostende ce vendredi soir, l’Union sera également assurée de disputer la Coupe d’Europe la saison prochaine (au minimum le deuxième tour qualificatif de la Conference League). Ce qui sera historique puisque le club saint-gillois n’a plus pris part à une compétition continentale depuis ... 1964. « Je n’étais même pas né. C’était deux ans avant ma naissance », sourit Felice Mazzù qui a fêté ses 56 ans samedi dernier au lendemain de la victoire face à OHL. « On est en train d’écrire quelque chose d’important pour le club. Et si on pouvait continuer à écrire cette belle histoire ce vendredi, ce serait magnifique. »

Ostende pourrait dès lors à nouveau sourire aux Bruxellois. Car c’est le club face auquel ils avaient fêté leur titre de champion d’automne le 21 novembre dernier. Pour l’occasion, ils avaient atomisé les Côtiers 1-7. « Mais on ne se dit pas que c’est l’équipe qui nous a permis d’atteindre le premier objectif et qui va peut-être nous donner le deuxième », coupe le T1 saint-gillois. « On pense surtout que c’est une équipe qui s’est reconstruite avec son changement d’entraîneur, qui méritait mieux contre Bruges au vu de sa première mi-temps et qui aura encore le 1-7 de l’aller dans sa tête. On pense donc surtout à être attentif et respectueux. »