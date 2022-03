Des aides-ménagères "passent un savon" à Federgon pour avoir leur revalorisation salariale

Le secrétaire général CSC Alimentation et Services, Gaëtan Stas, relève que c'est le dernier secteur à ne pas encore avoir conclu un accord sectoriel. "On demande des avancées concrètes pour le remboursement des frais de déplacement des aides-ménagères et la situation devient de plus en plus compliquée avec l'explosion des prix de l'essence", observe le syndicaliste. "Des travailleuses se retrouvent aujourd'hui dans l'incapacité de se rendre chez des clients. Plus largement, en ce qui concerne les négociations au niveau des salaires, il n'y a plus de réunions depuis un mois et demi et on appelle à une reprise du dialogue social. (...) La possibilité de revalorisation de ces petits revenus reste limitée avec la norme salariale de 0,4% et les entreprises du secteur ont continué à distribuer des dividendes à leurs actionnaires pendant la covid. C'est indécent".