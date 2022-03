Mipim 2022 - Le nouveau quartier général de BNP Paribas Fortis à Bruxelles récompensé aux Mipim Awards

Les deux autres projets belges sélectionnés parmi les 46 finalistes - le projet ZIN de Befimmo dans la catégorie du 'meilleur projet futur (Best futura project) et la rénovation-extension de la Grand Poste de Liège dans la catégorie 'meilleur immeuble rénové (Best refurbished building) - sont quant à eux repartis bredouilles.

Ont par contre été primés le musée suisse atelier Audemars Piguet dans la catégorie meilleur complexe culturel et sportif; le Basaksehir Cam Ve Sakura City Hospital (Istanbul - meilleur complexe médical); Casa di Langa (Italie - meilleur complexe touristique); LCP Trecate (Italie - meilleur complexe industiel et logistique); Frederiksberg Allé 41 (Copenhague - meilleur projet à usage mixte); Astoriahuset and Nybrogatan 17 (Stockholm - meilleur immeuble rénové); Æbeløen (Aarhus - meilleur projet résidentiel); Cap 3.000 (France - meilleur centre commercial); Borough Yards (Londres - meilleur projet urbain); Arboretum (Nanterre - meilleur projet futur) et Hangzhou Alibaba Damo Academy Nanhu Industry Park Project (Hangzhou - meilleur méga projet futur).