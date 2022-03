On reprend les mêmes en Formule 1? Pas si sûr que ça…

D’aucuns espèrent voir Max Verstappen et Lewis Hamilton reprendre leur duel de plus belle. Rien n’est moins sûr : trop de paramètres ont changé cette année. Et puis Ferrari pointe le bout du capot !

Il y a trois bons mois à Abou Dhabi, dans la foulée d’un Grand Prix de folie achevé dans la plus grande confusion, d’aucuns se prononçaient avec enthousiasme sur « la plus belle saison de l’histoire de la F1 ». Notamment ponctué par l’accident de Silverstone, la séance de saute-mouton de Monza, les trajectoires élargies d’Interlagos ou les chamailleries de fin de saison à Djeddah et Abou Dhabi, le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, qui n’aura connu son épilogue qu’à l’issue du tout dernier tour de course – et quel tour ! – est évidemment appelé à rester gravé dans les mémoires pour longtemps, très longtemps même…

Partant de là, d’aucuns s’attendent à ce que cette saison 2022 marque simplement la reprise des hostilités entre ces deux champions, leurs écuries respectives, et, pourquoi pas, leurs patrons emblématiques, Toto Wollf et Christian Horner ayant pris pour habitude d’occuper le terrain médiatique, et pas seulement sur Netflix !