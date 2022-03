Coronavirus: «Pendant deux ans, ma copine c’était la télé, mon compagnon, le canapé»

Elle parle depuis sa fenêtre du premier. Une femme âgée dans un petit immeuble de logements sociaux dans les hauteurs des Marolles, à Bruxelles. Deux ans qu’elle ne voit presque plus personne, ce n’est pas pour prendre des risques avec des journalistes à la maison. « Oh, j’ai eu très peur du covid. Mon cœur a gonflé à cause de la peur. Je ne sais pas comment on va faire pour… pour retrouver le moral. Pour moi, on est morts-vivants. On vit, mais le cœur, il n’y a plus rien dedans, c’est terminé. » Par moments les larmes montent. Son cœur, elle l’a mis à l’épreuve au début de la pandémie, en repoussant les contrôles. « J’avais un médicament qui ne faisait pas un bon effet et provoquait des chutes de tension. Mais je ne voulais pas aller chez le médecin en blouse bleue, ça m’aurait fait trop peur. » Elle dit qu’elle ne veut pas trop parler, mais ça lui pèse, elle en a des choses à dire.