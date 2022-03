Rafael Nadal et Carlos Alcaraz s’affronteront dans une demi-finale 100% espagnole à l’ATP d’Indian Wells

Rafael Nadal et Carlos Alcaraz se sont qualifiés jeudi pour une demi-finale cent pour-cent espagnole au tournoi de tennis Masters 1.000 d’Indian Wells, épreuve sur surface dure dotée de 8.584.055 dollars.

Nadal, 4e joueur mondial et tête de série N.4 en Californie, a battu 7-6 (7/0), 5-7, 6-4 l’Australien Nick Kyrgios (ATP 132) après 2 heures et 47 minutes de jeu. Vainqueur de l’ATP 250 de Melbourne, de l’Open d’Australie et du tournoi d’Acapulco, Nadal signe une 19e victoire consécutive.

Un choc générationnel attend à présent Nadal contre son successeur désigné, Carlos Alcaraz, 19e mondial à 18 ans. Le jeune Espagnol a dominé Cameron Norrie (ATP 12), tenant du titre, 6-4, 6-3, en 1 heure et 45 minutes. Alcaraz est devenu le deuxième plus jeune joueur à atteindre le dernier carré de ce tournoi derrière Andre Agassi, qui avait 17 ans en 1988.