Invasion de l'Ukraine - Les boulangeries industrielles redoutent une explosion des prix à court terme

"En raison de la pandémie et de divers défis logistiques, l'approvisionnement de toutes ces matières premières était déjà difficile auparavant, mais aujourd'hui avec le conflit, nous craignons une nouvelle perturbation profonde de notre capacité de production. En outre, les coûts de transport, d'emballage et de production de la farine et du pain augmentent également", clame la fédération.

A court terme, les grandes boulangeries redoutent une explosion des prix. "Bien que nos fournisseurs disposent de stocks de farine suffisants pour les prochaines semaines, la demande sur nos marchés locaux et européen a considérablement augmenté, et ce de la part de pays qui s'approvisionnaient presque exclusivement dans la région de la mer Noire. Nous craignons qu'en raison de cette demande accrue, les prix de la farine et de nombreuses autres matières premières explosent très rapidement", explique la FGBB.