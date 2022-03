Action syndicale le 20 juin à Bruxelles pour défendre le pouvoir d'achat

En front commun, les syndicats socialistes, chrétiens et libéraux organiseront donc des actions, dont le point d'orgue sera une grande manifestation le 20 juin à Bruxelles. Ces actions font suite à celles de l'automne dernier, qui avaient été organisées à petite échelle en raison de la crise du coronavirus.

"Les gens ont des revenus insuffisants, ils ne peuvent pas payer leurs factures de gaz et d'électricité, mais aussi à la pompe", explique Gina Heyrman, porte-parole de l'ABVV. "Pourtant, nos salaires augmentent à peine."

Sur le site internet de la Chambre, les trois syndicats ont aussi lancé une pétition pour demander une révision de la loi de 1996 sur la norme salariale, créée pour freiner les augmentations de salaire et préserver la position concurrentielle des entreprises belges. Les rémunérations ne peuvent dès lors augmenter que de 0,4% cette année en plus de l'indexation. La pétition court jusque fin mars, mais elle a déjà été signée près de 85.000 fois.

Le jeudi 24 mars, journée de l'égalité salariale, la FGTB mènera déjà une action au Mont des Arts à Bruxelles. Le 22 avril, des manifestations auront également lieu à Anvers, Gand et Bruxelles, entre autres.

Pour la FGTB, les nouvelles mesures du gouvernement fédéral pour rendre les factures énergétiques des ménages plus abordables n'ont que trop peu de poids. Le syndicat prône, entre autres, des prix maximums (de préférence au niveau européen), l'écrémage des bénéfices excédentaires des entreprises énergétiques et la pérennisation de la réduction de la TVA à 6% pour le gaz et l'électricité.