Prix de l'énergie - Le fournisseur pour entreprises Elexys arrête ses activités en Wallonie et à Bruxelles (2)

La société Elexys a été fondée en 2010 et est spécialisée dans la fourniture de gaz et d'électricité aux entreprises et industries en Belgique.

"Le secteur de l'énergie est confronté à une situation sans précédent causée par les tensions géopolitiques, le conflit en Ukraine et l'incertitude liée à l'approvisionnement en gaz. Les prix du gaz et de l'électricité ont atteint des niveaux que personne ne pouvait anticiper", explique Elexys.