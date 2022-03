Julien Watrin, vainqueur de sa série aux Mondiaux avec un record: «La finale est maintenant un réel objectif»

Julien Watrin a rejoint les demi-finales du 400 m vendredi matin aux championnats du monde d’athlétisme en salle qui ont débuté à Belgrade. Et de quelle manière. S’élançant du couloir extérieur (6), le champion de Belgique a remporté la 1re série et établi au passage un nouveau record de Belgique en 45.88 secondes. Il a gagné 27/100e sur son précédent record (46.15) qui datait des championnats de Belgique de Louvain-la-Neuve le 26 février dernier. Il a aussi été le seul coureur à passer sous les 46 secondes en séries.

« Cette série, c’était le meilleur scénario. La situation de course avait été prévue par mon entraîneur François (Gourmet). Il était possible que le Néerlandais (Isayah Boers) passe très vite aux 200 m. Ce fut le cas. Cela ne m’a pas surpris. Je l’ai vu passer, je savais que je pouvais gérer la descente (le rabattement). Une fois que j’étais placé après le rabattement (en 2e position) j’étais focus sur moi, tout en facilité. Ce fut la meilleure fin de course de ma carrière. Faire une interview aussi facile juste après, ce n’est pas souvent que j’ai pu en faire. »