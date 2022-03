Le classement du «pays le plus heureux» dévoilé, la Belgique perd deux places

L’étude, publiée depuis 2012, utilise principalement des sondages Gallup demandant aux habitants leur propre niveau de bonheur, croisé avec le PIB et des évaluations concernant le niveau de solidarité, de liberté individuelle et de corruption, pour aboutir à une note globale.

La Finlande a été désignée vendredi « le pays le plus heureux du monde » pour la cinquième année de suite, dans un classement où le Liban et l’Afghanistan ferment la marche et où la Belgique se classe 19e, juste devant la France.

Avec une note de 7,82 sur 10, le pays nordique de 5,5 millions d’habitants devance le Danemark, l’Islande, la Suisse et les Pays-Bas, dans un haut du classement inchangé et dominé par les pays européens et d’Europe du Nord en particulier.