Le syndicat britannique des transports RMT a également réagi avec colère et a menacé d'intenter une action en justice. Il a parlé de "l'un des actes les plus honteux de l'histoire" du dialogue social britannique. Dans les ports de Douvres, Liverpool et Hull, des manifestations auront lieu vendredi. Le syndicat avait également demandé aux travailleurs qui perdent leur emploi de ne pas quitter les navires, afin d'empêcher les travailleurs intérimaires de monter à bord.

P&O Ferries opère des liaisons de passagers et de marchandises entre la France, la Grande-Bretagne, l'Irlande et les Pays-Bas. Dans le port de Zeebrugge, les services de fret de P&O Ferries sont également à l'arrêt. La compagnie n'assure plus de services de transport de passagers au départ de la Belgique.