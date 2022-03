Prix de l’énergie: le fournisseur pour entreprises Elexys arrête ses activités en Wallonie et à Bruxelles

Le fournisseur d’énergie pour entreprises Elexys, basé en Flandre occidentale, arrête ses activités en Wallonie et à Bruxelles en raison de la crise des prix de l’énergie. Le fournisseur de substitution prendra en charge l’approvisionnement en énergie.

La société Elexys a été fondée en 2010 et est spécialisée dans la fourniture de gaz et d’électricité aux entreprises et industries en Belgique.