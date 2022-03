Ukraine: la Belgique va envoyer pour 11 millions d’euros d’armes et de munitions supplémentaires

La Belgique va accentuer son soutien à l’Ukraine. Jusqu’à présent, l’aide apportée en termes d’envoi d’armes létales ou non-létales atteint le montant de 31,6 millions d’euros.

Ce vendredi, le conseil des Ministres a approuvé deux nouvelles décisions qui concernent spécifiquement le département de la Défense. « Nous avons décidé d’acheter des armes et des munitions qui sont déjà disponibles pour les envoyer en Ukraine », détaille la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS). « Nous allons aussi donner des protections et du matériel de vision nocturne. Tout sera acheté auprès d’entreprises belges : la FN d’Herstal, Sioen et OIP. Comme tout est en stock, ça sera livré rapidement à la frontière ukrainienne. La population ukrainienne a le droit de se défendre et de se protéger. »