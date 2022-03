Roberto Martinez justifie ses choix: «Tous les joueurs appelés auront l’occasion de faire leurs preuves en vue du Mondial au Qatar»

À huit mois de la Coupe du Monde au Qatar, quel visage aura notre équipe nationale pour affronter l’Eire et le Burkina Faso ? C’est ce que Roberto Martinez nous a dévoilé ce vendredi. Avec une grande condition, que le Catalan s’était imposée et qu’il a respectée : ne sélectionner que des joueurs qui comptabilisent moins de 50 apparitions avec les Diables.

Pour établir cette sélection, Roberto Martinez a donc dû faire des choix forts. Et le tacticien espagnol les a expliqués en conférence de presse.

Sur le brassard de capitaine, que portera Youri Tielemans

Youri Tielemans sera notre capitaine, il mérite de porter le brassard au regard de son expérience. Il doit prendre les nouveaux sous son aile, mais j’attends également que d’autres prennent le leadership. Ce n’est pas forcément le meilleur joueur qui porte le brassard. Mais c’est un rôle symbolique, de leader. Et j’estime que Youri le mérite au vu de ce qu’il a montré en équipe nationale.

Sur le choix de l’adversaire

C’est une pause internationale très importante pour nous. Nous allons commencer à nous préparer pour la Coupe du Monde. Les joueurs appelés auront l’occasion de faire leurs preuves en vue de faire partie des 23 qui iront au Qatar. Le but était donc d’avoir en face de nous l’équipe africaine la plus forte… qui ne disputera pas la Coupe du Monde. Donc on devait faire un choix entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. Et comme on a affronté la Côte d’Ivoire récemment…

Sur la tournante lors de ces deux rencontres

On ne va pas aligner deux onze radicalement différents, ce n’est pas le but. C’est important pour nous de garder une ligne directrice, de tester ces joueurs en profondeur. Donc changer complètement l’équipe d’un match à l’autre ne servirait pas à grand-chose.

Sur la première sélection de Siebe Van der Heyden

Le profil de Siebe Van der Heyden est très intéressant pour nous, mais ses performances ont également été décisives. Il a vraiment un bon profil : il est agressif, régulier avec l’Union et il joue dans un système à trois joueurs derrière. On a le même système en équipe nationale donc…

Sur l’absence de Dodi Lukébakio

Malheureusement pour lui, Dodi Lukébakio ne fait pas partie de cette liste. Ce qui ne veut pas dire que nous ne le suivons pas et qu’il n’aura pas sa chance dans le futur.

Sur la sélection d’Orel Mangala

Orel Mangala peut beaucoup nous apporter. Pour rappel, il avait déjà été appelé avec l’équipe nationale, mais il s’était blessé juste avant le rassemblement. C’est un joueur qui se projette bien dans les espaces, très fort pour aller d’un rectangle à l’autre.

Sur la sélection de Jérémy Doku

Jérémy Doku ne sûrement jouera pas, durant ces deux rencontres. Avec les nombreuses blessures qu’il a subies ces derniers mois, il n’est pas encore prêt physiquement. Mais cela fait trop longtemps qu’on ne l’a pas vu ici, il n’avait plus été appelé depuis l’Euro, donc je pense que c’est important qu’il soit avec le groupe.