Camille Laus, éliminée sur 400 m au Mondiaux d’athlétisme en salle: «Je retiens mon record personnel, pas ma frustration»

Camille Laus ne disputera pas les demi-finales du 400 m des championnats du monde d’athlétisme en salle de Belgrade. Elle a terminé 3e de la 4e série derrière la Polonaise Natalia Kaczmarek et la Guyanaise Aliyah Abrams, toutes deux entraient dès lors en finale. Jusqu’à la 5e et dernière série, elle était qualifiée au temps (top 2 des non qualifiées à la place) grâce à son nouveau record personnel de 52.51 secondes. Un bon de 11/100e sur son précédent ’personal best’ (52.62 du 19 février à Gand). Au final, elle échoue pour une place mais assez loin du temps requis de 52.25 par la Cubaine Roxana Gomez, derrière repêchée à la performance.

« Je retiens le record personnel parce que c’est ma première expérience dans un championnat du monde en individuel », a réagi Camille Laus après la course. « Je fais mon record, je n’aurais pas pu rêver mieux. Maintenant c’est clair que la 13e place c’est un peu frustrant. Mais je retiens le positif, je me dis que je serai un peu plus en forme pour dimanche avec les Cheetahs. Mon objectif cet hiver c’était de faire un bon truc avec les Cheetahs, donc l’individuel c’était du bonus. Je vais surtout retenir le record. »