Mathieu van der Poel confirme sa participation à Milan-Sanremo et son retour à la compétition

L’équipe Alpecin-Fenix a décidé de rappeler le Néerlandais un peu plus tôt que prévu.

Mathieu van der Poel a été ajouté à la sélection d’Alpecin-Fenix pour Milan-Sanremo, a confirmé son équipe vendredi. Le Néerlandais y disputera sa première course sur route de la saison.

« En raison de plusieurs coureurs malades et blessés, il ne restait que six coureurs à aligner pour la Primavera », a expliqué Alpecin-Fenix dans un communiqué. « Comme le retour de Van der Poel était déjà prévu pour mardi à la Semaine internationale Coppi et Bartali, il a été décidé jeudi de l’ajouter dans l’équipe pour Milan-Sanremo. »