Le bonnet de marin: le couvre-chef «gentrifié» des urbains branchés

Ce bonnet court très à la mode dans certains quartiers est vu comme un gage d’authenticité par celles et ceux qui l’ont emprunté au labeur des mers et des ports

On les appelle « bonnets de marins », « bonnets de dockers » ou « mikis ». Certains sont en laine, d’autres en coton ou en polaire. Et on en a même vu en cuir sur certaines têtes. Peu importe. Ce qui caractérise ces couvre-chefs, ce n’est pas la matière mais la forme : courte. Assez en tout cas pour laisser les oreilles libres et pour rappeler un même imaginaire, celui du grand large, des bords de mer ou des ports avec le goût de sel qui sied sur les lèvres.

Mais il y a quelques années déjà que ces bonnets particuliers dont certains tirent vers la casquette, la visière en moins, ou vers la calotte ont débordé vers d’autres horizons, ceux des centres urbains et même des quartiers branchés. Et si la tendance n’est pas neuve, on a tout de même eu l’impression qu’elle se renforçait encore cet hiver dans ces mêmes micro-territoires.