Double coup dur pour le Standard: saison finie pour Kostas Laifis et Nicolas Raskin

Dimanche, le Standard tentera d’aller chercher à Courtrai les derniers points qui lui manquent pour éviter les barrages. Outre la suspension de Sissako, Luka Elsner sera privé de Laifis et Raskin, dont la fin de saison prématurée ne fait pratiquement plus aucun doute.

Quelques jours, après la non-performance contre Seraing, Luka Elsner n’a éludé aucune question au moment d’évoquer son retour en terre courtraisienne. Peu importe le contexte (extra)sportif de ce match au stade des Eperons d’Or, le Standard sait qu’il va au devant d’un match difficile. « Revenir dans un club ou vous avez travaillé est toujours un peu spécial mais la situation prend le dessus sur l’enjeu personnel », précise le coach des Rouches. « Quand une équipe affronte le Standard, Anderlecht ou Bruges, ce n’est jamais un match pour rien. Courtrai n’a plus rien à perdre ou à gagner mais ce sera donc une équipe débridée. Quand ça tourne bien, elle est capable d’en mettre 5 dans le derby. Certes elle a un peu perdu en qualité avec les blessures de Dhaene et Gueye mais ce stade est toujours difficile à appréhender pour les visiteurs et le terrain n’aidera pas à la performance. »

Pour un Standard qui n’a plus marqué (quand il y parvenait !) plus d’un but depuis le 26 janvier contre Eupen, le KVK fait aussi un peu figure de bête noire avec une seule victoire sur les 6 derniers déplacements. « cela doit nous mettre en alarme. Cette saison, dans cette situation, nous sommes souvent parvenus à obtenir quelque chose. Hélas, il n’a jamais été possible de s’accrocher à cela de manière durable. »