La transmission pour construire le futur du hockey belge

Il n’aura donc pas fallu très longtemps à Xavier Reckinger pour se retrouver un challenge à la hauteur de ses ambitions. En effet, 3 mois après avoir quitté les Danas avec lesquelles il a remporté, en cinq ans, 2 médailles d’argent européennes, mais aussi conquis une 5e place à la Coupe du monde de Londres (2018), et une 6e position aux JO de Tokyo 2020, il a retrouvé de l’embauche en Belgique, dans le giron des équipes nationales. En tant que « Coach Manager », il travaillera avec le staff des équipes masculines U18 et U21 et il supervisera le développement des joueurs à haut potentiel de U18 à U23.