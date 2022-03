«Proust antisémite? C’est tout le contraire!»

Antoine Compagnon fait partie des Immortels depuis un mois seulement : il a été élu à l’Académie française le 17 février. Mais, à 71 ans, il a une longue carrière derrière lui, en tant que professeur, à la Sorbonne, au Collège de France, en tant qu’essayiste et qu’écrivain. C’est un spécialiste de Montaigne, de Baudelaire, de Pascal et, surtout, de Proust. Il présente et dirige l’édition Pléiade des Essais de Marcel Proust à paraître le 21 avril. Et son dernier livre, Proust du côté juif, vient d’être publié. Et c’est cette recherche qu’il est venu présenter au Collège Belgique. L’occasion d’en parler avec lui.

Alors Marcel Proust était-il antisémite, comme certaines voix l’avancent aujourd’hui ?