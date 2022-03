Raquette fracassée qui atterrit près d’un ramasseur de balles, insultes: les nouvelles frasques de Nick Kyrgios, éliminé de l’Indian Wells (vidéos)

Visiblement agacé (et le mot est faible) par le bruit du public lors de ses services, l’Australien n’a pas hésité à crier en direction des spectateurs « Ferme ta put… de gue… ! », allant même jusqu’à invectiver l’arbitre de ce match, lui rappelant que c’était « son put… de job de contrôler le public ». Ce qui, forcément, n’a pas vraiment incité les spectateurs à se ranger à sa cause. Le joueur n’a ensuite pas hésité à s’adresser directement à une personne de la première rangée qui, selon ses dires, n’arrêtait pas de parler au moment de servir. Personne qui se trouvait à quelques sièges d’un certain… Ben Stiller ! « Tu sais jouer au tennis ? », a-t-il lancé au spectateur. « Non ? Alors pourquoi me parles-tu ? Est-ce que je lui demande comment être acteur ? », en pointant la star du cinéma du doigt.

Interrogé par un journaliste à ce sujet, le 132e mondial n’avait visiblement pas trop envie d’en discuter… « Que veux-tu que je te dise ? Que c’était mon intention ? Non. Est-ce que j’ai lancé la raquette près de lui ? Elle a atterri à un mètre de mon pied, elle a rebondi et a failli le toucher. Je suis un être humain. Ces choses arrivent. C’était un rebond très malheureux. Je pense que si je le refaisais un million de fois, ça ne se passerait pas comme ça. C’était à trois mètres du gamin. C’est une question que tu vas me poser après une bataille de trois heures contre Nadal ? C’est pour ça que tu viens ici ? Il a plongé et l’a esquivé, c’est très bien. C’était un accident et, heureusement, il n’a pas été touché. Je ne l’ai pas frappé, heureusement, et ce n’était pas mon intention. Le gamin va bien. Super question, bravo », a conclu Nick Kyrgios.