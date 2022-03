Vincent Kompany: «Que ce soit à Gand ou chez nous, nous n’envisageons que la victoire»

À un mois de leur grand rendez-vous au Heysel pour la finale de la coupe de Belgique, Gantois et Anderlechtois ont déjà rendez-vous dimanche pour une rencontre capitale. En cas de succès en bord de Lys, les Mauves relègueraient les Buffalos à six longueurs. Même un partage constituerait une très bonne affaire pour le RSCA.

Le mentor des Bruxellois a suivi l’élimination des Gantois face au PAOK jeudi soir. « J’aurais espéré une qualification gantoise pour le football belge, assure-t-il. Malheureusement, les petits pays nous ont soit rattrapés soit dépassés. Mais les Gantois étaient largement plus forts. Aller à Gand ne sera pas simple. Ils sont solides et ont gagné à Bruges. Cela dit, nous ne pouvons pas nous concentrer sur les autres. Que ce soit à Gand ou à la maison, pour nous, ça reste le même état d’esprit et la même mission : gagner. On sait aussi ce dont nous sommes capables. »

Alors que beaucoup prédisent un combat tactique entre Vincent Kompany et Hein Vanhaezebrouck ce week-end, le premier calme le jeu. « Ce n’est que collectivement que nous pourrons espérer nous en sortir. N’oublions pas que Gand a l’équipe la plus expérimentée de Belgique. Je m’attends à tout sauf à un adversaire naïf. Malgré l’importance de l’enjeu (NDLR : en cas de défaite, Gand devrait sans doute faire une croix sur les PO1), les Gantois ne se laisseront pas gagner par les émotions. »

Cela fait sept matches d’affilée que le Sporting n’a plus gagné à Gand. « Mais toutes les séries sont faites pour s’arrêter un jour », sourit Kompany, qui retrouvera Vadis avec grand plaisir.

« Tout le monde sait que j’ai toujours été fan de lui, tant footballistiquement qu’humainement, avoue Vince the Prince. Je le connais depuis qu’il est tout petit, lorsqu’il s’amusait encore ici à Neerpede. Vadis est un super gars et un excellent joueur, très souvent décisif. »

Hoedt étant de retour de suspension, Anderlecht pourra compter sur l’ensemble de son noyau à l’exception de Delcroix et Debast, tous deux blessés. Ashimeru jouera quant à lui sous la menace d’une suspension contre Charleroi en cas de cinquième carte jaune.