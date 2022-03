SC Charleroi: Isaac Mbenza dans la sélection pour affronter le Cercle

Le Sporting de Charleroi se retrouve face à un concurrent direct imprévu ce samedi en début de soirée pour quasiment valider sa présence dans le Top 8. « Cela va vraiment être un super match. Le Cercle reste sur une dynamique incroyable avec neuf victoires sur ses quinze derniers matches. Il suffit de voir ses matches contre le FC Bruges, Anderlecht et l’Union pour avoir une idée de la force du Cercle, dont le nouvel entraîneur a amené des choses très intéressantes, comme le pressing en zone de l’école allemande », pointe Edward Still, qui assure que ses joueurs ont bien bossé cette semaine. « On est prêt pour ce match. On a mis beaucoup d’intensité cette semaine, le plan de jeu est clair et on espère qu’on pourra compter sur le plus de public possible. »

Pour cette rencontre, Edward Still sera privé de Ryota Morioka, qui a finalement écopé de sa cinquième jaune à Malines et est donc suspendu, mais il pourra par contre compter sur Loïc Bessilé et, déjà, Isaac Mbenza. « Loïc est à 100 % médicalement et il a fait une très bonne semaine. Quant à Isaac, certes, il n’a pas joué depuis décembre, mais il est plus avancé physiquement que ce qu’on aurait pensé. Il apporte une grande plus-value au niveau de la qualité, que ce soit sur et en dehors du terrain. Sa venue est super intéressante. Il sera sur le banc ou en tribunes ce samedi, mais c’est important qu’il soit déjà dans le groupe. »