Les vidéos souvenirs de la RTBF pour le départ de Benjamin Maréchal

Benjamin Maréchal vient de faire ses adieux à la RTBF. Il y a quelques mois, on apprenait que le présentateur de l’émission « On n’est pas des pigeons » allait quitter le service public pour le groupe SudInfo.

« Après une tournée d’adieu plus longue que celle de Charles Aznavour, cette fois je rends mon badge. J’ai dit bonjour à la radio pour la dernière fois, passé la barrière RTBF pour la dernière fois, commandé un ultime sandwich, regardé ma tête changer au maquillage, j’ai pris beaucoup de gens dans mes bras et entendu tellement de belles choses. Tellement de choses à raconter et de collègues où directeurs à qui je dois beaucoup ».

Quant à l’émission « On n’est pas des pigeons », c’est Thibaut Roland et Fanny Jandrain qui vont assurer à l’avenir la présentation.