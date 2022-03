Vers une interdiction de certaines races de chiens en Belgique?

Une bouille toute plate, des yeux bien ronds, des pattes courtes, les chiens aux caractéristiques « mignonnes » séduisent de plus en plus. Pourtant, ces traits physiques poussés à l’extrême ne sont pas naturels. Ces toutous sont dits « hypertypés » mais qu’est que cela signifie ? Pour Fabienne Marchand, vétérinaire, « cela survient lorsqu’il y a une exagération de certains caractères physiques allant jusqu’à porter préjudice au bien-être de l’animal. Les éleveurs font se reproduire des chiens avec des spécificités loin des standards des races classiques ». Deux chiens avec un museau plat donnent un autre chien avec un museau encore plus plat. Une problématique associée aux élevages et qui érige, entre autres, le bouledogue anglais en étendard. « Un hypertype, qui est très connu, est celui que l’on retrouve dans les races brachycéphales à savoir le raccourcissement à l’extrême du nez.