Milan-Sanremo: Pogacar, van Aert, Gilbert, nos experts préfacent la Primavera (vidéo)

Qui pour s’imposer ce week-end sur la Via Roma ? Ce samedi 19 mars est synonyme de Milan-Sanremo, premier monument de la saison. Célèbre pour son Poggio, la course italienne longue de 293 kilomètres va connaître sa 113e édition, une épreuve aussi palpitante qu’indécise. Auteur d’un début de saison exceptionnel où il a tout remporté (UAE Tour, Strade Bianche, Tirenno-Adriatico), Tadej Pogacar fait naturellement partie des favoris comme l’explique Stéphane Thirion, notre envoyé spécial en Italie. « Avec ce qu’il a démontré cette saison, cela prouve que lorsqu’il démarre dans une côte, personne ne peut le suivre. Certes, il y a une différence entre une course par étapes et une classique, son expérience dans cette course est assez maigre, mais vu son talent, son potentiel, et surtout sa forme, c’est un grand favori certainement. » Sa démonstration lors des Strade Bianche, ou il avait attaqué à 50km de l’arrivée pour s’imposer en solitaire à Sienne pourrait desservir le Slovène. « Les autres coureurs de classique sont maintenant prévenus, c’est ça le désavantage, s’il y a bien un coureur qui sera marqué à la culotte samedi, c’est lui. »

De nombreux absents

Une hécatombe. Depuis quelques semaines, le peloton est touché par la maladie, les coureurs qui déclarent forfait s’enchaînent ces derniers jours. Ainsi, Julian Alaphilippe, lauréat de l’édition 2019 a dû renoncer à ses ambitions, une absence qui devrait changer l’issue de la course comme le pense Sébastien Close, notre journaliste présent en plateau. « Avec Alaphilippe, c’est un dynamiteur en moins, qui en plus est remplacé par un sprinteur dans la même équipe, ça fait qu’une équipe qui allait rouler pour exploser la course, la rendre un peu folle pour permettre à son champion du monde de s’imposer va maintenant jouer la défensive absolue, car Jakobsen ce n’est pas non plus le meilleur dans les bosses. Leur objectif maintenant, c’est d’arriver groupé sur la Via Roma, la physionomie de la course va changer c’est évident. » En plus du coureur français, nous pouvons ajouter sur la liste des absents le vainqueur de la dernière édition, Jasper Stuyven, mais aussi Caleb Ewan et Sonny Colbrelli. En revanche, information de dernière minute, le Néerlandais Mathieu Van Der Poel sera bien de la partie.

Quelle stratégie pour van Aert ?

Pour Stephan Thirion, la présence de Pogacar n’est pas une mauvaise chose pour notre compatriote. « Van Aert n’aura qu’une seule chose à faire, c’est de suivre le Slovène et je pense que le coureur de la Jumbo est le seul à pouvoir le faire. C’est le seul rouleur, puncheur et grimpeur, et avec ce qu’il a démontré à Paris-Nice, il se rapproche d’un autre cannibale du genre. Avec toutes les qualités qu’il a, il est pour moi davantage favori que Pogacar. » Si notre compatriote apparaît lui aussi en très grande forme en ce début de saison, il ne faut pas oublier la pointe de vitesse du dernier vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, en cas d’arrivée au sprint entre les deux hommes. « Aux Jeux olympiques, ça s’est joué à la photo-finish, en principe van Aert est plus fort, mais il y a deux ans face à Alaphilippe ça s’était joué aussi au millimètre, c’est un bon sprinter, mais ce n’est pas le sprinter numéro 1. » Pour ne pas arriver avec les plus rapides du peloton, il faudra faire la sélection dans les différentes difficultés du parcours, c’est dans cette circonstance que la présence du Slovène serait bénéfique au Belge, un avis que partage Sébastien Close. « Pour ne pas arriver avec les meilleurs sprinters, dont Jakobsen qu’il n’a pas battu à Paris-Nice, il doit faire l’écrémage avant l’arrivée. Il a l’avantage d’avoir le Slovène qui gagne tout pour le moment pour le faire, donc la tactique elle est simple, c’est Pogacar y va, je me mets dans sa roue et on s’explique sur la Via Roma. »