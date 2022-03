Colruyt lance deux nouvelles bières Cara

Colruyt a annoncé ce vendredi le lancement de deux nouvelles bières à partir de ce vendredi : la Cara Blond et la Cara Rouge. Il s’agit de deux bières spéciales : l’une blonde et l’autre fruitée.

Sur son site internet, le groupe a donné quelques précisions sur ces nouveaux produits. « La Cara Blond, une bière blonde forte (8,5 %), présente des notes maltées et une fraîche amertume de houblon. La Cara Rouge, quant à elle, est une bière fraîche à base de cerises et enchantera les amateurs de bières fruitées plus fortes (7,5 %). Elles sont toutes deux à déguster fraîchement sorties du réfrigérateur, mais de nombreux étudiants et festivaliers pourront également les déguster tièdes. La Cara Blond sera vendue au prix de 0,52 euro par canette de 33 cl, tandis qu’une canette de Cara Rouge coûtera 0,69 euro. »