Conference League: voici le tirage complet des quarts de finale, avec Leicester-PSV en affiche

Dans les autres rencontres, Bodo/Glimt et l’AS Rome se retrouveront après s’être affrontés en phase de poules, avec une surprenante victoire 6-1 des Norvégiens à l’aller, le retour se soldant par un partage 2-2.

Leicester, l’équipe des Diables rouges Youri Tielemans et Timothy Castagne, affrontera le PSV Eindhoven en quarts de finale de la Conference League, la nouvelle compétition de l’UEFA, dont le tirage au sort a été effectué vendredi.

Le duel entre le Feyenoord et le Slavia Prague et celui entre Marseille et le PAOK, bourreau de La Gantoise en 8e de finale, complètent ces quarts.

En demi-finale, le vainqueur de Leicester – PSV affrontera celui du match entre Bodo/Glimt et l’AS Rome tandis que le gagnant de Feyenoord – Slavia défiera celui de Marseille – PAOK.