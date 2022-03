Pour Seraing, ça va être très chaud

Le match que tout Seraing attend, c’est ce samedi 18h30. Les Sérésiens sont dans les starting-blocks. Direction, staff, joueurs et supporters veulent en découdre avec OHL.

L’enjeu est simple : un succès pour encore espérer décrocher le maintien sans devoir passer par les barrages. « J’habite à quelques dizaines de mètres du stade du Pairay et je peux assurer que l’engouement est revenu dans le chef des fans », claque Henri Bernardi, figure emblématique du club.

L’ancien médian était à Sclessin le week-end dernier pour assister à l’affrontement entre ses deux clubs favoris. « On sent que les gens y croient à nouveau dur comme fer. Quel contraste avec l’attitude des semaines précédentes ! Avant ce match face au Standard, l’équipe était dans le creux… dans un gouffre même. On avait l’impression qu’elle ne prendrait plus un point. »